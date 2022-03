Wie es weitergeht - Auf dem Weg nach Damaskus

Als Saulus auf dem Weg nach Damaskus ist, hofft man in Jerusalem auf eine Beruhigung der angespannten Lage. Doch die regelmäßigen Exzesse von Caligula und Agrippa sorgen für neue Spannungen im römischen Palast. Pilatus wird ein aussichtsreiches Amt in Aussicht gestellt, wenn es ihm gelingt, die beiden Männer voneinander zu trennen. Für ihn geht es vor allem darum, mit Claudia nach Rom zurückkehren zu können. Kurz vor Damaskus erscheint Jesus Saulus und erteilt ihm den Auftrag zur Mission. So wächst die Jesus-Bewegung stetig weiter und die Jünger erfahren die Radikalität, Macht und Güte Gottes.