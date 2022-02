59 Minuten

Im Oktober 2020 jährt sich der Tag der Deutschen Einheit zum 30. Mal und darüber hinaus können wir 75 Jahre Frieden in Deutschland feiern. Unter der Projektträgerschaft des Bundesmusikverbands Chor und Orchester e.V. ruft die Initiative "3. Oktober - Deutschland singt" alle Chöre und Instrumentalensembles zur Beteiligung auf: In insgesamt 150 Städten und Gemeinden will die Initiative Menschen versammeln, die auf Marktplätzen im ganzen Land zum offenen Singen eingeladen sind, sodass eine Verbindung über alle Orte hinweg entsteht. Sollte es aufgrund der Corona-Pandemie an diesem Tag nicht oder nur eingeschränkt möglich sein, auf den Marktplätzen zusammenzukommen, soll um 19.00 Uhr auch von den Balkonen und aus den Fenstern musiziert werden. Bibel TV überträgt live vom Römerberg in Frankfurt am Main.