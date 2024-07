Offenbarung und Endzeit verstehen (1/2)

Wie ist das Buch der Offenbarung in der Bibel zu verstehen? Leben wir schon in der Endzeit? Bayless Conley erklärt, welche Prophezeiungen aus der Bibel schon eingetreten sind und welche noch vor uns liegen - und was das für unser Leben im Hier und Jetzt bedeutet. Teil 1 von 2.