Licht auf dem Weg (2): Das Gewissen

Folge 6 10 Minuten

"Dein Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird auch dein ganzer Körper hell sein. Wenn es aber krank ist, dann wird dein Körper finster sein. Achte also darauf, dass in dir nicht Finsternis statt Licht ist." So lesen wir im 11. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Jesus geht es hier nicht bloß um das körperliche Sehen, sondern um das innere Sehen: um das Licht des Glaubens, das uns die Wahrheit über Gott und sein Reich erkennen lässt. Ein anderes Wort für das innere Sehen oder die innere Stimme ist "Gewissen". Gespräch mit dem Moraltheologen Josef Spindelböck, St. Pölten.