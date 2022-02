Folge 2 25 Minuten

"Evangelisierung ist keine Taktik kirchlicher Neupositionierung in der Welt von heute. (…) Nein, Evangelisierung ist ein Weg der Jüngerschaft in Antwort auf die Liebe zu dem, der uns zuerst geliebt hat." So hat Papst Franziskus in seinem Brief an die deutschen Katholiken seine Sicht auf das Thema Neuevangelisierung dargestellt und schon das Zauberwort genannt, um das es auch in dieser Sendung geht: Jüngerschaft. Gespräch mit Patrick Knittelfelder, Autor des Buches "Lifestyle Jüngerschaft". Mit Patrick Knittelfelder, Unternehmer, Leiter der H.O.M.E. Mission Base Salzburg. Moderation: Volker Niggewöhner