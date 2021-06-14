Wie Glaube die Angst besiegt

Die Päpste Johannes Paul II. und Benedikt XVI. haben zu Beginn ihrer Pontifikate über das Thema Angst gesprochen. "Habt keine Angst! Öffnet, ja reißt die Tore weit auf für Christus!", sagte der polnische Papst 1978 und skizzierte damit das große Thema seines Pontifikats: die Neuevangelisierung. Und er sprach den Menschen hinter dem Eisernen Vorhang Mut zu, wohlwissend, dass Angst immer schon der beste Verbündete von Unrechtsregimen gewesen ist. Angst scheint etwas zu sein, das uns von Christus trennt. Über moderne Ängste, ihre Ursachen und Wege aus der Angst spricht Volker Niggewöhner mit Patrick Knittelfelder, dem Leiter der HOME Mission Base in Salzburg.