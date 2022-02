Über den Glauben reden in einer veränderten Welt

Folge 4 25 Minuten

In den vergangenen Jahrzehnten hat es vor allem im Medienbereich revolutionäre Entwicklungen gegeben, auf die die Kirche eine Antwort finden und die sie nutzen muss, um die Menschen von heute zu erreichen. Wie das gehen kann, bespricht Volker Niggewöhner mit Veit Neumann; er ist u. a. Gastprofessor für Pastoraltheologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. in Heiligenkreuz.