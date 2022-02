Zu Risiken und Nebenwirkungen …

Folge 488 40 Minuten

Zum ersten Mal ein Gottesdienst ohne Predigt. Denn was spontan im Interview mit dem Apotheker Michael Strittmatter zu Tage trat, war mehr als eine Predigt. So halten Pfarrer und Apotheker gemeinsam die Predigt, mit vielen Impulsen rund um das Thema Gesundheit - und was damit letzten Endes gerade der Glaube an Jesus Christus zu tun hat.