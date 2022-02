Liebe hoch drei

Folge 330 40 Minuten

Christoph Zehendner wurde von heute auf morgen mit der Diagnose Krebs konfrontiert. Und war lange Zeit "out of order". Das schlägt sich nicht nur aufs Gemüt nieder, sondern hat auch Einfluss auf den eigenen Glauben. Darüber spricht er mit Heiko Bräuning im Interview. In der Predigt fühlt er sich geliebt: hoch drei! Und erklärt, was es damit auf sich hat.