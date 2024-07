Die Leiden Christi (1/2)

Jesus wurde unschuldig verurteilt, gefoltert und wie ein Schwerverbrecher gekreuzigt. Doch was passierte eigentlich mit den Personen, die so mit Jesus umgingen? Diese Frage beantwortet Pastor Wolfgang Wegert und erklärt anhand des Markus-Evangeliums, was diese Geschichte mit unserem alltäglichen Leben zu tun hat. Außerdem zeigt er uns, was wir von Simon von Kyrene lernen können, der das Kreuz von Jesus zum Ort der Kreuzigung trug.