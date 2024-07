Die Leiden Christi (2/2)

Simon von Kyrene hat Jesus das Kreuz den Weg zur Hinrichtung tragen müssen. Inwiefern ist Simon von Kyrene ein Beispiel für die Nachfolge von Jesus? Und was hat es mit dem Myrrhenwein auf sich, der Jesus kurz vor der Kreuzigung angeboten wurde? Auf diese Fragen geht Pastor Wolfgang Wegert in seiner Predigt ein und erklärt was wir aus dieser Geschichte lernen können.