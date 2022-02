Ein fester Entschluss

Folge 1323 26 Minuten

Pastor Christian Wegert zeigt den Eid, den das Volk Israel nach der Gefangenschaft beschließt, um Gott treu zu bleiben. In der Gefangenschaft erfuhren die Israeliten was Gottverlassenheit bedeutet. In Jerusalem angekommen, wird aus den Schriften von Mose vorgelesen, das Volk tut Buße und wendet sich Gott neu zu. Christian Wegert legt dar, wie Christen sich Gott neu hinwenden können, um mit Gott zu leben.