Folge 1324 26 Minuten

Was bedeutet es Gott im Alltag ganz praktisch nachzufolgen? Beinhaltet es nur den wöchentlichen Gang zur Kirche? Pastor Christian Wegert spricht in seiner Predigt darüber, wie man Gott im Alltag ganz praktisch nachfolgen kann und warum eine christliche Partnerwahl dabei so wichtig ist.