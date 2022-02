Religiöse Heuchelei

Folge 1344 26 Minuten

In seinem Leben half und diente Jesus vielen Menschen. Doch manche Menschen sahen Jesus als Bedrohung an und wollten ihn loswerden. Gleichzeitig versuchten diese Leute den Anschein von Frömmigkeit zu wahren und sich nichts anmerken zu lassen. Wie diese falsche Frömmigkeit aussieht und wie Jesus mit dieser religiösen Heuchelei umgeht, erläutert Pastor Christian Wegert in seiner Predigt.