Nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen (2/2)
Staffel 1 Folge 1348
26 Minuten
Jesus wird von einer Gruppe von Sadduzäern in Diskussionen über Themen aus Gesellschaft und Religion verwickelt. Wie argumentierten die Sadduzäer? Was lehrt die Bibel über Auferstehung? Über diese Fragen und was wir daraus können, spricht Wolfgang Wegert in seiner Predigt.
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Zusatzinformationen
Serie: Arche TV
Genre: Ratgeber
Jahr: 2021-2021