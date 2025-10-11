Video nicht verfügbar

Dieser Inhalt ist leider nicht mehr verfügbar! :(

ab 12

Könige und Propheten

Staffel 1 Folge 4
44 Minuten

Mit der Salbung Davids (Langley Kirkwood) zum neuen König über Israel durch Samuel (Paul Freeman) geht Sauls Herrschaft zu Ende, doch das kann dieser nicht einfach so akzeptieren. Als das Volk David auch noch bejubelt, entbrennt Sauls Zorn und er verfolgt ihn erbarmungslos. Gott ist mit David, doch es gibt auch Versuchung …

Bibelstellen
Zusatz­informationen

Altersfreigabe: ab 12 Jahren

Serie: Die Bibel

Genre: Serie

Jahr: 2012-2012

Verfügbar bis: 18.10.2025 um 21:00 Uhr