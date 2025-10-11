Dieser Inhalt ist leider nicht mehr verfügbar! :(
ab 12
Könige und Propheten
Staffel 1 Folge 4
44 Minuten
Mit der Salbung Davids (Langley Kirkwood) zum neuen König über Israel durch Samuel (Paul Freeman) geht Sauls Herrschaft zu Ende, doch das kann dieser nicht einfach so akzeptieren. Als das Volk David auch noch bejubelt, entbrennt Sauls Zorn und er verfolgt ihn erbarmungslos. Gott ist mit David, doch es gibt auch Versuchung …
Bibelstellen
Zusatzinformationen
Altersfreigabe: ab 12 Jahren
Serie: Die Bibel
Genre: Serie
Jahr: 2012-2012
Verfügbar bis: 18.10.2025 um 21:00 Uhr