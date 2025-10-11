Könige und Propheten

Mit der Salbung Davids (Langley Kirkwood) zum neuen König über Israel durch Samuel (Paul Freeman) geht Sauls Herrschaft zu Ende, doch das kann dieser nicht einfach so akzeptieren. Als das Volk David auch noch bejubelt, entbrennt Sauls Zorn und er verfolgt ihn erbarmungslos. Gott ist mit David, doch es gibt auch Versuchung …