Staffel 1 Folge 5 44 Minuten

Jerusalem ist zerstört und der Großteil des Volkes Israel lebt in Gefangenschaft in Babylon. Unter ihnen befinden sich auch Daniel (Jake Canuso) und seine Freunde. Trotz der zahlreichen Götter der Einheimischen leben sie hingegeben an den einzig wahren Gott. Doch können sie dem Gott Israels die Treue halten, selbst wenn es um Leben und Tod geht, und wird sich Gott auch in der Fremde als mächtig erweisen?