Staffel 1 Folge 7 44 Minuten

Jesus (Diogo Morgado) zieht mit seinen Jüngern durchs Land und predigt die Prinzipien des Reiches Gottes und die Vergebung der Sünden. Er heilt sogar Kranke und weckt Tote wieder auf. Die Menschen folgen ihm in Scharen. Das ist den jüdischen Gelehrten ein Dorn im Auge. Unter ihnen der Pharisäer Simon (Paul Marc Davis), der nur in der Wahrung der Tradition den wahren Weg der Juden sieht. Also setzen er und einige andere alle Mittel ein, um Jesus loszuwerden. Doch Jesus bleibt davon unbeeindruckt und macht sich auf den Weg nach Jerusalem …