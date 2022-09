Staffel 1 Folge 8 44 Minuten

Es ist die Woche vor dem Passahfest, bei dem das jüdische Volk seine wundersame Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei feiert und alle pilgern nach Jerusalem. Auch Jesus und seine Jünger sind dort, was sie in die gefährliche Nähe zu den obersten jüdischen Anführern im Land bringt. Diese schmieden einen Plan, wie sie Jesus umbringen können und haben auch schon einen Verbündeten in seinem engsten Kreis gefunden …