Strenge Hausvorschriften

Staffel 1 Folge 731 25 Minuten

In einem Gespräch erfährt Mrs. Jessup, dass Sally nicht ohne Grund in Camberwell zu Besuch ist - sie scheint sich mit ihrer Mutter gestritten zu haben. Tom und Norm kommen in London bei Arthur Pike unter - einem Vermieter mit strengen Hausvorschriften. Tom kann seinen Augen nicht trauen, als plötzlich Patti vor der Tür steht.