Sprengstoff gegen Kitt

Staffel 1 Folge 764 25 Minuten

Tom muss einen seiner Männer zum Corporal ernennen. Der nächste Kampfeinsatz kann jederzeit losgehen und dafür muss jeder Trupp in der Einheit seine Sollstärke haben. Tom hat für diesen Posten schon lang den berüchtigten "Horrible" Brown im Blick, der bereits achtmal Unteroffizier war und immer wieder degradiert wurde. Eine gute Wahl? Swan hat in den Briefen und Tagebüchern von Robbie und seinem Reporterkollegen Forbes geschnüffelt. Die beiden beschließen, dass es an der Zeit ist, ihm eine Lehre zu erteilen.