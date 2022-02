Die Kapitulation

Staffel 1 Folge 766 25 Minuten

Die Nachricht, dass Hitlerdeutschland kapituliert hat, erfüllt alle mit überschwänglicher Freude und Erleichterung. Allerdings kämpft Japan weiter, also ist der Krieg noch nicht vorbei. Tom kommt abends mit zu Norm nach Hause, um den Sieg zu feiern und über die Erlebnisse der vergangenen fünf Jahre zu sinnieren. Maggie hört dabei zufällig mit an, wie die beiden über eine Carla sprechen. Norm sagt, dass er sie liebte und nicht sicher ist, ob sie tot ist, weshalb er sie nach dem Krieg suchen will. Für Maggie ist das ein Schock. Ist Norm ihr untreu gewesen?