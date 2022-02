Das Freudenfeuer

Staffel 1 Folge 767 25 Minuten

Norm sagt Maggie, dass sie nach Melbourne zurück muss, weil es für ihn jederzeit zurück an die Front gehen könnte. Derweil wird in Camberwell diskutiert, wie man den Frieden am angemessensten feiern könnte, sodass auch Kinder, die hochschwangere Kitty und moralische Damen wie Mrs. Jessup daran teilnehmen können. Schließlich hat Jim die zündende Idee - im wahrsten Sinne des Wortes. Dave erhält überraschenden Besuch von Elizabeth Bradley, die erklären möchte, weshalb sie kürzlich im Streit so grob geworden ist und nun wissen will, wie es mit ihr und Dave weitergehen soll.