Komplikationen

Staffel 1 Folge 768 25 Minuten

Gleich zwei Abschiede stehen an - wenn auch nur vorübergehend. Mrs. Jessup wird für einige Monate dienstlich versetzt und Frank fährt mit seinem Großvater nach Brisbane, weil sein vermisst gemeldeter Vater Flynn lebendig wieder aufgetaucht ist. Diese eigentlich freudige Nachricht erschüttert Terry und Caroline, die Frank schon als ihr eigenes Kind betrachtet hatten. Bei Kitty treten plötzlich Beschwerden auf. Sie droht eine Frühgeburt zu bekommen. Indessen schleicht sich ihr Mann Robbie als blinder Passagier in ein Flugzeug, um so schnell wie möglich zu Hause zu sein. Wird er es nach Melbourne schaffen, bevor das Baby geboren wird?