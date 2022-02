Geoffreys Beitrag zum Krieg

Staffel 1 Folge 773 25 Minuten

Geoffrey hat es geschafft, als "William Smith" in die Armee eingezogen zu werden. Zuhause sind alle in Aufruhr, als er nirgendwo zu finden ist. Jim hat sofort die Vermutung, dass er sich in die Armee eingeschlichen haben könnte, aber Dave ist sich da nicht so sicher. Norm und Tom planen mit der Dawn Force einen heiklen Einsatz. Während Norm alles dafür tut, dass ihm dabei keine Männer verloren gehen, ist Funker Williams überzeugt, dass Norm die Chance nutzen wird, um ihn loszuwerden.