Pubertätsnöte

Staffel 1 Folge 777 25 Minuten

Geoffrey fällt es schwer, nach den zwei Wochen in der Armee wieder in der Schule Fuß zu fassen. Gleich mehrfach fällt er negativ auf. Dave möchte wissen, was den Jungen plagt. Sally möchte ihren Schwarm Ted Gilchrist zum Gemeindefest einladen, doch Laura ist davon nicht beeindruckt. Dave und Elizabeth entscheiden sich, fürs erste nur gute Freunde zu bleiben.