Ausgerechnet am ersten Todestag?

Staffel 1 Folge 788 25 Minuten

So langsam findet Alice es irritierend, dass Nino ständig um sie herumschwirrt, den ganzen Tag bei ihr verbringt und sie stört, wenn sie im Laden ihre Kunden bedient. Sie erzählt ihrem Mann Jim davon, der aber Verständnis dafür hat, dass Nino einsam ist und Anschluss sucht. Geoffrey hat sich mit Nino sehr angefreundet und weiß seine Expertise in Sachen Flirts und Mädchen zu schätzen. Sie verabreden, am Freitagabend in ein Tanzlokal zu gehen. Das sieht nicht jeder gern, insbesondere weil es der erste Todestag von Grace ist.