Die Schuld der Schwester

Staffel 1 Folge 789 25 Minuten

Terry und Caroline beziehen ihr neues Domizil in der Garage. Beide hoffen, dass es nun auch endlich mit einem eigenen Baby klappen wird. Mrs. Jessup kehrt von ihrem Arbeitseinsatz zurück nach Camberwell und muss mit Erschrecken feststellen, dass ihr Schützling Sally nicht mehr in ihrem Haus lebt, sondern zu ihrer Mutter zurückgeschickt wurde, weil sie sich zunehmend daneben benahm. Hierfür ist einzig Laura verantwortlich, ist Mrs. Jessups feste Überzeugung. Dave drückt sich davor, offiziell zu machen, wen er als Begleitung mit auf den Ball des Bürgermeisters nehmen will.