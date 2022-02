Aus besonderem Anlass

Staffel 1 Folge 791 25 Minuten

Mitten in der Nacht steht Laura mit ihrem Koffer bei Jim und Alice vor der Tür und bittet um Einlass - mit ihrer Schwester Ida hält sie es keinen Moment länger unter einem Dach aus. Daves Ankündigung, dass er Elizabeth einen Heiratsantrag gemacht hat, spaltet die Kinder in zwei Lager. Terry und Kitty sind empört und besorgt, Geoffrey und Caroline gönnen Dave sein neues Glück. Am kommenden Abend soll es eine kleine Feier im Freundeskreis geben, bei der Dave die Verlobung offiziell bekanntgeben wird. Elizabeth ist ziemlich nervös, wie alle darauf reagieren werden - besonders Daves Kinder.