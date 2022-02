Das schöne Pokergeld

Staffel 1 Folge 794 25 Minuten

Der Streit der Schwestern Laura Watkins und Ida Jessup setzt sich ungebremst fort. Die gegenseitigen Vorwürfe reichen bis dahin zurück, wer als Kind den Zuckerhut gestohlen hat. Können diese zwei noch länger in einem Haus miteinander wohnen? Auf Borneo begleitet Robbie mit seiner Kamera eine Patrouille durch den Dschungel. Tom hätte seinen Schwager lieber nicht mitgenommen, weil überall noch versprengte Japaner lauern und er nicht derjenige sein will, der Kitty vom Tod ihres Ehemanns erzählen muss. Und tatsächlich werden sie im Urwald in Kämpfe verwickelt.