Heimliche Teestunde

Staffel 1 Folge 795 25 Minuten

Laura ist abgereist, wenn auch zähneknirschend. Alice und Jim können endlich wieder einen romantischen Abend zu zweit verbringen. Doch kaum haben sie es sich in ihrem Wohnzimmer gemütlich gemacht, steht Nino vor der Tür und will ihnen sein neues Lied vorspielen. Wird Alice ihre Verärgerung und Enttäuschung verbergen können? Ohne um Erlaubnis zu bitten lädt Geoff ein paar Freunde zur Teestunde in der Wohnung von Terry und Caroline. Ob das gut geht?