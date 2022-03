Die Rückgabezeremonie

Staffel 1 Folge 800 25 Minuten

Jim unterbreitet Alice begeistert sein neuestes Vorhaben: Er will Harry seinen Anteil an "Sullivans Spezialdienste" abkaufen. Alice ist von dem Plan angetan und hilft Jim, den Brief an Harry zu formulieren. Als Norm erfährt, dass es sich bei den Gegenständen, die Robbie, Urger und Horrible dem Major gestohlen haben, um Kriegsbeute gefallener Japaner handelt, teilt er ihre Ansicht, dass dem Major eine Lektion erteilt werden sollte. Er hat auch schon einen cleveren Einfall, wie das zu bewerkstelligen ist.