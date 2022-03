Das Ende des Krieges

Staffel 1 Folge 812 25 Minuten

Um mit ihren Lieben in Melbourne den Frieden zu feiern, kommen Lil Duggan und ihr kleiner Sohn John Albert sowie Daves Bruder Harry zu einem Kurzbesuch vorbei. In die Freude und Erleichterung über das Kriegsende mischen sich auch melancholische Gedanken an die vielen Verluste, die jeder Einzelne ertragen musste. Maggie wünscht sich sehnlichst, ihren Mann Norm wohlbehalten wiederzusehen. Dieser versucht weiterhin unermüdlich, Toms Leben zu retten. Ein Wettlauf mit der Zeit.