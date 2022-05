Schleppende Ermittlungen

Staffel 1 Folge 837 25 Minuten

Detective Doug Shearer ist überzeugt, dass Terry an Squizzys Diebstählen beteiligt war und lässt nichts unversucht, um ihn zu überführen. Zuerst horcht er Maureen über Terrys bisherige Jobs aus und dann droht er Jim, dessen Geschäft in die Mangel zu nehmen, wenn er Terry nicht belastet. In Terrys gesamten Familien- und Freundeskreis breitet sich ein Gefühl des Unbehagens aus. Horrible, Urger und Magpie werden aus der Armee entlassen. Obwohl sie diesen Tag lang herbeigesehnt haben, fühlen sie sich danach sonderbar orientierungslos.