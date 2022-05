Weihnachten am Strand

Nachdem es zunächst so aussah, als ob Dave an Weihnachten einsam zu Hause sitzen würde, kommt nun doch alles ganz anders. Plötzlich wird ein geschmiedeter Plan nach dem anderen über den Haufen geworfen und ein ganz neuer gemacht: Ein Gruppenausflug an den Strand soll es werden. Alle machen sich mit Eifer an die Vorbereitungen und sogar bei Jack kehrt Weihnachtstimmung ein. Geoffrey erlebt gleich mehrere Überraschungen und Dave bekommt das schönste Geschenk, das man ihm hätte machen können: einen Anruf von Tom.