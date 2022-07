Mrs. Jessups spätes Glück

Staffel 1 Folge 884 25 Minuten

Nachdem Ida Jessup seinen Heiratsantrag abgelehnt hat, bläst Arthur Pike im Pub Trübsal. Horrible ist der Ansicht, dass er die Sache falsch angegangen ist und rät ihm, weiter um Ida zu buhlen. Er gibt ihm auch konkrete Nachhilfe, wie man sich verhalten muss, damit einem die Damen aus der Hand fressen. Ausgestattet mit diesen Ratschlägen startet Arthur einen zweiten Versuch und gibt Ida 48 Stunden Zeit, um sich zu entscheiden. Auch Stella möchte gerne, dass Horrible sich für die Ehe entscheidet. Er aber will erst noch alles nachholen, was er in sechs Jahren Krieg verpasst hat, will sein eigener Herr sein und für niemanden Verantwortung übernehmen. Kann er Stella diese Wünsche schonend beibringen? Geoffrey fasst einen großen Beschluss.