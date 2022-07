Inszenierter Rückflug

Staffel 1 Folge 890 25 Minuten

Als Pattis Mutter Mamie Spencer sich herablassend über die australische Armee äußert, gerät Tom mit ihr in einen immer hitziger werdenden Streit. Sie wirft ihm Antiamerikanismus vor und versucht Patti davon zu überzeugen, dass er nicht in die gute Bostoner Gesellschaft passen würde. Patti hat Angst, dass ihre Beziehung keine Zukunft hat, weil entweder sie oder Tom ihre Heimat aufgeben müssten, um zusammen zu sein. Arthur Pike redet Patti gut zu, dass ihre Liebe ein Geschenk des Himmels ist, das festgehalten werden muss. Doch dann trifft ein Telegramm aus Boston ein mit der Nachricht, dass Pattis Vater lebensgefährlich erkrankt ist. Tom ist überzeugt, dass das eine Lüge ist, um Patti von ihm wegzulocken, was diese ihm aber ziemlich übel nimmt. Wird Patti nach Amerika zurück gehen?