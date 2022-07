Arthurs Schachzug

Staffel 1 Folge 891 25 Minuten

Jim will den Betrieb seines alten Chefs in Sydney kaufen und sein eigener Herr werden. Den Löwenanteil des Schrottplatzes würde er Horrible zu einem fairen Preis überlassen, doch dieser schreckt vor der Verantwortung zurück, Teilhaber zu werden. Wird er seine Zweifel überwinden und die Gelegenheit dennoch am Schopf packen? Arthur Pike unterbreitet Jim ein geschäftliches Angebot. Privat plagen ihn Sorgen, weil seiner Verlobte Ida Jessup Zweifel an der geplanten Hochzeit äußert. Ida scheint plötzlich kalte Füße zu bekommen. Als Magpie ihr einen Überraschungsbesuch abstattet, schüttet sie ihm auf für sie ganz ungewohnt offene Weise ihr Herz aus. Kann Magpie ihr mit einem guten Rat weiterhelfen?