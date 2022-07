Später Besuch

Staffel 1 Folge 892 25 Minuten

Durch Arthur Pikes Geld hat Jim beinahe die ganze Summe zusammen, die er braucht, um die Firma von Vernon Cooke zu kaufen. Aufgeregt reist er nach Sydney, wo das Geschäft über die Bühne gehen soll. Horrible muss sich jetzt schleunig entscheiden, ob er einen Anteil an Jims Schrottplatz kaufen will. Arthur Pike will ab jetzt ein echter Australier sein und feiert das gemeinsam mit Horrible und Magpie bei Schwargebranntem und Glücksspiel. Danach will er spät nachts und in stark angeheitertem Zustand noch seiner "süßen Schnecke" Mrs. Jessup einen Besuch abstatten, um ihr etwas Wichtiges mitzuteilen. Ob das eine gute Idee ist? Auch Magpie, der mittlerweile bereut, sich von Maureen getrennt zu haben, möchte sich zu dieser späten Stunde mit ihr aussprechen. Da beißt er bei ihr aber auf Granit.