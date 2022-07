Wohin mit Frank?

Staffel 1 Folge 895 25 Minuten

Horrible wundert sich, dass bei Ray stapelweise Bücher zu den unterschiedlichsten Themen herumliegen. Ray ist doch gar kein Bücherwurm. Schnell hat Horrible herausgekriegt, was hinter Rays plötzlichem Interesse an Büchern steckt: eine hübsche Bibliothekarin in der öffentlichen Bücherei. Horrible ist der Ansicht, dass Ray ein paar Flirt-Lektionen vom Profi braucht und auch Maureen steuert ein paar Ratschläge bei. Ein Telegramm von Wing Commander Errol, genannt Flynn, mischt das Haus Sullivan gründlich auf. Flynn wird dienstlich nach Japan geschickt und möchte seinen Sohn Frank wieder der Obhut von Terry und Caroline überlassen. Der Kleine freut sich schon auf die beiden. Ihm steht eine große Enttäuschung bevor...