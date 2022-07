Sozialistische Phrasen

Staffel 1 Folge 897 25 Minuten

Tom beschäftigt sich immer mehr mit den Büchern von Karl Marx, doch teilt er nicht Glenns radikale Auffassung dazu. Mit Rhonda Strickland, seiner Geschichtstutorin, findet Tom allerdings eine Gesprächspartnerin auf seiner Ebene. Die beiden verstehen sich sehr gut - zu gut, nach Geofferys Meinung. Norm scheint derweil seit Tagen tief in Gedanken versunken zu sein. Maggie möchte erfahren, was ihn beschäftigt, doch stellt sich das als gar nicht mal so leicht heraus. Nach ihrem Treffen entwickeln Maureen und Ray Gefühle füreinander.