Schwesternliebe

Staffel 1 Folge 901 25 Minuten

Dave kommt von seinem Auftrag in Neuguinea zurück und muss sich erst einmal auf den neuesten Stand bringen, was sich in der Zwischenzeit bei der Familie ereignet hat. Er findet Geoffrey noch zu jung, um nach England zu gehen und dort im Filmgeschäft zu arbeiten. Und dass Tom eine ungewöhnlich enge Beziehung zu seiner kommunistischen Geschichtslehrerin hat, weiß er auch noch nicht. Die erste Verabredung von Ray und Maureen verläuft nicht ganz nach Plan, was den beiden aber ziemlich egal ist. Laura Watkins wendet alle Tricks an, um Kontakt mit Arthur aufzunehmen. Ida Jessup tut ihr Möglichstes, um eine Begegnung zwischen den beiden zu verhindern, aber sie kann ihren Verlobten auch nicht rund um die Uhr bewachen.