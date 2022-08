Letzter Wille

Staffel 1 Folge 904 25 Minuten

Es steht schlecht um Daniel Sullivan. An einem Abend holt er Jim an sein Bett und schüttet ihm sein Herz au. Jim muss ihm versprechen, sich um Stevies Zukunft zu sorgen. Um ihm eine gute Ausbildung zu ermöglichen, bittet Daniel Jim in einem seiner letzten Atemzüge darum, Stevie mit nach Melbourne zu nehmen. Stevie ist von dieser Idee allerdings gar nicht begeistert - wird Jim das Versprechen halten können, das er seinem Vater gegeben hat?