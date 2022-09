Vorsicht Fettfleck!

Staffel 1 Folge 917 25 Minuten

Maureen tritt ihre neue Arbeitsstelle als Empfangssekretärin beim Radio an. Dabei muss sie nicht nur in Windeseile lernen, wie man mit der Telefonanlage und der Schreibmaschine umgeht, sondern auch, wie man die zwischenmenschlichen Klippen mit den neuen Kollegen umschifft. Während der bekannte Radiomoderator Rex Richards seinen Casanovacharme an Maureen testet, bläst ihr von Miss Grimmond eher ein eisiger Wind entgegen. Wie wird Maureen sich schlagen? Der kleine Frank hat keine Lust mehr, bei der strengen Laura Watkins zu leben und fädelt einen geschickten Plan ein, um seine Wohnsituation zu ändern.