Kai und Thorsten Wingenfelder

Folge 181 19 Minuten

Wahrscheinlich kennt wirklich jeder ihren Hit "Time to wonder" - seit über 30 Jahren stehen Thorsten und Kai Wingenfelder mit ihrer Band FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE auf der Bühne und füllen nach wie vor große Stadien, wenn es denn wieder geht. Bei "So gesehen - Talk am Sonntag" sprechen die beiden Erfolgsmusiker auch über die Schattenseiten des Popstarlebens und darüber, wie wichtig es ihnen ist, ihre Meinung kundzutun. In ihrem Song "Sendeschluss Testbild" setzen sie sich unter anderem mit Trump und Gauland auseinander. Die Musiker freuen sich, wenn sich Menschen mit den aktuellen Themen inhaltlich beschäftigen und nicht nur digital gepöbelt und beleidigt wird. Sie erzählen Julian Sengelmann, warum sie Fans einer Solidargemeinschaft sind und warum in diesen Zeiten auch Ablenkung und Unterhaltung enorm wichtig sind.