Ökologie des Herzens (2/3)

Staffel 6 Folge 90 25 Minuten

Teil 2 von 3: Die Ökologische Bewegung ist zu enormer Bedeutung angewachsen. In einem dreiteiligen Vortrag lehrt Johannes Hartl, dass es neben der Öklogie in der Natur auch eine "Ökologie des Herzens" gibt, die allerdings gerne übersehen wird. Alle drei Teile des Vortrages sind in der Bibel TV Mediathek zu sehen.