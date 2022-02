Folge 182 19 Minuten

Er ist aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Aber aktuell läuft bei ihm coronabedingt nichts wie geplant. Johannes Oerding liebt es, live aufzutreten. Er braucht die Nähe zu seinen Fans. Sein Lied "Anfassen" thematisiert, wie distanziert Menschen durch die Digitalisierung miteinander umgehen und wie wichtig reale Kontakte sind. Lieder von Johannes Oerding werden auch in Gottesdiensten gespielt. In dem Song "Wenn es einen Gott gibt" stellt Oerding die Frage, warum, wenn es einen Gott gibt, er nicht einfach auf die Erde kommt und alles wieder gut macht. Bei "Talk am Sonntag" spricht Johannes Oerding mit Julian Sengelmann über das Thema Glaube und Kirche. Warum er, katholisch aufgewachsen und ehemaliger Messdiener, mittlerweile aus der Kirche ausgetreten ist. Gemeinsam geben Johannes Oerding und Julian Sengelmann auch eine musikalische Kostprobe.