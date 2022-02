Antonia Wesseling

Folge 183 19 Minuten

Antonia C. Wesseling war 5 Jahre lang schwer magersüchtig. Die Ärzte tun ihr Problem als vorübergehendes Pubertätsphänomen ab, aber ihre Eltern erkennen den Ernst der Lage und weisen Antonia in die Psychiatrie ein. Keiner konnte verstehen, warum ein eigentlich gesunder fröhlicher Teenager sich zu Tode hungern möchte. Es folgen mehrere Klinikaufenthalte und ambulante Therapien. Viele Jahre dominiert die Magersucht Antonias Leben. Bei "Talk am Sonntag" erzählt Antonia ihre persönliche Geschichte, räumt mit Klischees über Essstörungen auf und erklärt, warum die Magersucht ein Hilfeschrei der Psyche ist.