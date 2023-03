Gestatten, ich bin ein Siedler

59 Minuten

"Jeder kennt hier einen, in dessen Familie schon jemand getötet wurde". Der Konflikt zwischen Israel und Palästina herrscht schon seit Langem. Gefahr, Angst und Hass sind an der Tagesordnung. Eine Lösung scheint immer noch weit entfernt. Doch wie läuft das Leben in den Grenzregionen wirklich ab? Die Dokumentation "Gestatten, ich bin ein Siedler" zeigt das Leben in der Westbank und stellt ein ganz anderes Bild dar.