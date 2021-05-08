Der persönlich gewordene Gott (Psalm 23, Wilhelm Risto)
Staffel 1 Folge 247
7 Minuten
"Der Herr ist mein Hirte", betete David, der selbst Hirte war. Wilhelm Risto legt den Psalm 23 auf eine interessante neue Weise aus. Was passierte mit David auf seinem Weg mit Gott?
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Zusatzinformationen
Serie: Bibel TV Emmaus
Genre: Ratgeber
Jahr: 2021-2021